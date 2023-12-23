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Судейство

Сегодня, 21:16

Глава судейского комитета РФС назвал лучшего арбитра России в 2023 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев отвечая на вопрос о том, кого считает лучшим арбитром в России по итогам 2023 года, выделил Сергея Карасева.

«Лучший судья в России в 2023 году? Так не особо правильно мерить, надо смотреть на чемпионаты. Но если кого-то и выделять за календарный год, то Сергей Карасев демонстрирует хорошую форму. В этом чемпионате, думаю, к нему вообще минимальное количество вопросов, кроме ситуации в матче «Оренбург» — «Факел». Но там Карасев просто не увидел, а VAR, к сожалению, не подсказал. А так Карасев в абсолютно хорошей форме, и в Саудовской Аравии отработал отлично. Хоть и неоригинально, но выделю Карасева», — приводит слова Каманцева Sport24.

В нынешнем сезоне Карасев работал на 11 матчах РПЛ, в которых 44-летний рефери показал 42 желтые карточки и поставил 6 пенальти.

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Источник: Sport24
РФС
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
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