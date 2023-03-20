Глава судейства РФС Каманцев высказался об увеличении количества ошибок арбитров во второй части сезона

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что не видит системной проблемы с судейством во второй части сезона.

«Это череда моментов. Когда сразу после зимней паузы возобновился Кубок России, говорили, что в этот раз судьи начали работать, долгая подготовка дает плоды. Первые два тура прошли хорошо. Потом череда ошибок, говорят, что мы никогда такого плохого судейства не видели. Сейчас пройдут два тура, скажут, что выровняли ситуацию. Все ситуационно, одинаковые ошибки накопились в отношении одного и того же клуба [«Спартак»] на коротком периоде, это вызывает резонанс. В Кубке России было одно спорное решение [в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля], но и было три хороших решения. Ошибки везде случаются, сейчас весна — высока цена ошибки. Системной проблемы тут нет», — приводит ТАСС слова Каманцева.

Также он отметил, что со всеми клубами проводится лекционная работа по судейству, и комитет не отказывается от общения.