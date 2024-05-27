Глава ВТБ Костин рассказал, как «отдал» «Зенит» Миллеру

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что банк мог стать владельцем «Зенита» в середине 2000-х годов.

По словам Костина, когда ВТБ приобретал активы «Промстройбанка», предприниматель Владимир Коган предлагал ему 100-процентный пакет акций футбольного клуба, но глава «Газпрома» Алексей Миллер лично отговорил его от покупки.

«Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: «Послушай, ну я питерец, отдай «Зенит»... — приводит «Фонтанка» слова Костина. — Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо».

«Газпром» является владельцем контрольного пакета акций «Зенита» с декабря 2005 года.

С этого момента клуб выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА (оба в 2008-м) и стал 10-кратным чемпионом России.