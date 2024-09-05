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Сегодня, 11:53

Глава ВТБ Костин считает, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в РПЛ

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что московское «Динамо» неплохо стартовало в новом сезоне РПЛ и может бороться с «Зенитом» за первое место.

«У нас очень молодая команда. Думаю, с каждой новой игрой мы должны быть все лучше и лучше. Поэтому надежды на призовые места мы не теряем, постараемся бороться за чемпионство. Пока все неплохо — очки просто так не теряем. Обидно, что проиграли «Зениту», пенальти надо забивать. Но и великие футболисты неудачно исполняли одиннадцатиметровые», — приводит слова Костина ТАСС.

В ненышнем чемпионате России «Динамо» после 7 туров набрало 13 очков и занимает 6-е место. В сезоне-2023/24 бело-голубые упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось только третьим, пропустив «быков» на вторую строчку.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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