Гогниева удалили после первого тайма матча с «Динамо» за споры с судьей

Судейство
Сегодня, 14:55
Главного тренера «Химок» Спартака Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо».
В момент, когда судейская бригада покидала поле, Гогниев вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским. Изначально Бобровский прошел мимо тренера, но затем развернулся, подошел к специалисту и показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.
Таким образом, Гогниев не сможет руководить своей командой во втором тайме.
После первого тайма «Химки» проигрывают «Динамо» со счетом 0:3.
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