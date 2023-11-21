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Сегодня, 16:58

Федотов — о завершении карьеры Дзагоева: «Еще не тот возраст, когда хотелось бы видеть его вне футбола»

Константин Белов
Корреспондент
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Главной тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал заявление Алана Дзагоева о завершении профессиональной карьеры.

«Прочитал новость, что Алан закончил свою карьеру. Он был с нами на тренировках, в отличной форме. Все качества были при нем. Еще не тот возраст, когда хотелось бы видеть Дзагоева вне футбола. Возможно, это было эмоциональное решение. Но всю правду знает только он сам», — сказал Федотов.

Ранее полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в двух матчах — 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры

Алан Дзагоев
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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