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Сегодня, 19:41

Туфан Садыгов: «У «Химок» идет серьезная трансферная политика. Команда вас еще обрадует»

Мария Гусева
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Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о трансферной политике подмосковного клуба.

— Я могу высказать только личное мнение, — цитирует «РБ Спорт» Садыгова. — Сейчас у клуба идет серьезная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят, — это ребята из ФНЛ. Что касается тренера, Гогниев эту команду не формировал. Он пришел в уже сформированную команду. Раньше трансферами занимался лично Юран. Это был другой футбол. Сейчас будет другая команда. Думаю, она вас еще обрадует.

Ранее стало известно, что «Химки» покинули полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук и Илья Камышев.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Бавария

П2

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1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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