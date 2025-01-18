Главный тренер 2Drots Кузнецов признался, что надеется возглавить ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о готовности однажды возглавить армейскую команду.

«В ближайшем будущем представляю себя главным тренером ЦСКА. Естественно, с квалифицированным тренерским штабом, который может внести что-то новое, мотивировать игроков и добиваться побед. Без цели завоевывать титулы нет никакого смысла работать. Армейцы всегда ставили перед собой задачи выигрывать чемпионат, Кубок, Суперкубок, а также выступать в Лиге чемпионов. Поэтому если приходить в клуб, то только на такие цели.

Когда в мое время футболисты носили красно-синюю форму, они понимали, что это значит. Для нас это была не просто команда. А сейчас люди приходят заработать денег — а если их нет, уходят к соперникам», — заявил Кузнецов «РБ Спорт».

Россиянин выступал за красно-синих с 1984 по 1991 год и становился чемпионом и обладателем Кубка СССР. Сейчас 59-летний Кузнецов возглавляет медиафутбольную команду 2Drots.