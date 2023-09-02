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Сегодня, 17:22

Ромащенко — о победе над «Уралом»: «Ахмат» выжал максимум из стандартов. Это сыграло ключевое значение»

Ромащенко прокомментировал победу «Ахмата» над «Уралом»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.

«Готовились именно к такому матчу, который мы сегодня и увидели. Акцентировали внимание ребят, что нужно будет играть компактно и плотно, действовать без разрывов в линиях. Требовалось быть четкими и конкретными при подборах, как возле своей штрафной, так и в средней зоне. Фокусировались на стандартных положениях, один из которых привел к пенальти. Мы должны были выжать максимум из стандартов, в этой игре это могло сыграть ключевое значение. Что в принципе, так и произошло.

Довольны результатом, довольны тремя очками. Ребята молодцы, они были командой. Наш тренерский штаб им очень благодарен. При этом, мы осознаем, к чему нам нужно двигаться», — приводит слова Ромащенко пресс-служба клуба.

«Ахмат» набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре чемпионата России грозненцы сыграют с «Краснодаром» (16 сентября).

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Урал
Мирослав Ромащенко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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