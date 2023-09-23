Ромащенко — о поражении от «Балтики»: «Со стороны «Ахмата» это большой «презент» сопернику»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Могу сказать, что сегодня с нашей стороны был большой «презент». Это подарок, который мы не должны никому дарить. Тем не менее, нам есть от чего отталкиваться. Начало игры было полностью за нами. Были созданы два-три очень хороших момента, которые нужно было реализовывать. Соответственно, тогда, скорее всего, игра бы до конца шла под нашу диктовку», — приводит слова Ромащенко пресс-служба клуба.

Также тренер объяснил, почему команде не удалось перевернуть игру во втором тайме.

«Мы пытались во втором тайме путем изменений тактического характера и замен что-то поменять. Но когда теряешь разум над игрой — вернуться становиться очень сложно. Присутствует разочарование. Тем не менее, поблагодарил команду за последние 20 минут игры, равно как и за начало матча. Но это слишком маленькие отрезки для того, чтобы добиваться результата», — сказал Ромащенко.

«Ахмат» проиграл первый матч в РПЛ под руководством Ромащенко и находится на 10-м месте в РПЛ с 11 очками.