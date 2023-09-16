Ромащенко: «Все шансы, которые у «Ахмата» были в игре с «Краснодаром», не случайны. На этом мы акцентировали внимание»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Хотелось бы поблагодарить команду за все 90 минут матча, не смотря на сложности, которые мы испытывали. Соперник не случайно занимает первое место в таблице на сегодняшний день. Мы старались быть организованными, особенно в обороне. Очень жаль, что не использовали свои моменты в атаке. Все эти шансы, которые у нас были, не случайны. Это то, на чем мы акцентировали внимание. В целом, набрали одно очко в копилку с таким сильным во всех смыслах соперником», — приводит пресс-служба грозненского клуба слова Ромащенко.

После 8 туров «Ахмат» идет на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 11 очков. 23 сентября грозненский клуб встретится с «Балтикой». Начало игры — в 16.30 по московскому времени.