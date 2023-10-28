Ромащенко — о матче с «Зенитом»: «Результат для «Ахмата» отрицательный, но это не значит, что нужно вешать голову»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— В первую очередь хочу поздравить «Зенит» с победой. Безусловно, мы понимали, какая сложная предстоит игра, мы готовились к ней, готовились целенаправленно, знали определенные моменты, которые обязательно будут в сегодняшней игре, потому что изучали команду и стилистически, и индивидуально. Нам было до игры четко понятно, как команда будет действовать. Хотели противопоставить свои козыри, которые у нас есть на сегодняшний день. Считаю, у нас были моменты по игре для этого, но, к нашему сожалению, два эпизода мы прозевали и эти эпизоды, что самое обидное, были из той серии, о чем мы говорили с командой при подготовке к матчу.

Результат для нас отрицательный, но это не значит, что нужно вешать голову. Моя задача, как главного тренера, и моя обязанность — добиваться результата, мотивировать игроков и играть как можно лучше, чтобы побеждать. Поражения всегда неприятны, я сказал ребятам в раздевалке, что это все прошлое, зацикливание на этом не поможет побеждать в будущем. Поэтому прошлое должно оставаться в прошлом.

«Ахмат» проиграл третий матч подряд и находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков.