Сегодня, 22:18
Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.
— Думаю, заметна разница в организации общекомандных действий, структуры, — сказал Ромащенко на пресс-конференции. — Над этим мы работаем. При этом мы все еще не знаем состояние всех игроков. Стараемся действовать через короткий и средний пас. Работы много, но уже, считаю, сделали большой скачок.
Сегодня игра была такой, какую мы ожидали. По «Спартаку» было все ясно, все известно, пусть я не так много времени нахожусь в России и слежу за РПЛ не очень сильно. Выяснили сильные и слабые стороны соперника и пытались сыграть на слабостях. Говорить про моменты не буду, но «Спартак» ничего не создал — все это были наши ошибки.
Подытоживая, скажу, что настрой сегодня был таким: если каждый выложится на 100 сто процентов в тактике, организации, единоборствах, то сможем показать игру, в которой добьемся победы. На ничью не настраивались. Но если проведем просто нормальный матч, просто сыграем в футбол — у нас не будет ни единого шанса.
— «Ахмат» сегодня потерял два очка или заработал одно?
— Мы нацеливаемся на победу в каждом матче.
«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 7 очками в 6 матчах. В следующем туре грозненцы встретятся на выезде с «Уралом» 2 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -