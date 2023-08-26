Ромащенко: «Спартак» ничего не создал сам, все моменты — это ошибки «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Думаю, заметна разница в организации общекомандных действий, структуры, — сказал Ромащенко на пресс-конференции. — Над этим мы работаем. При этом мы все еще не знаем состояние всех игроков. Стараемся действовать через короткий и средний пас. Работы много, но уже, считаю, сделали большой скачок.

Сегодня игра была такой, какую мы ожидали. По «Спартаку» было все ясно, все известно, пусть я не так много времени нахожусь в России и слежу за РПЛ не очень сильно. Выяснили сильные и слабые стороны соперника и пытались сыграть на слабостях. Говорить про моменты не буду, но «Спартак» ничего не создал — все это были наши ошибки.

Подытоживая, скажу, что настрой сегодня был таким: если каждый выложится на 100 сто процентов в тактике, организации, единоборствах, то сможем показать игру, в которой добьемся победы. На ничью не настраивались. Но если проведем просто нормальный матч, просто сыграем в футбол — у нас не будет ни единого шанса.

— «Ахмат» сегодня потерял два очка или заработал одно?

— Мы нацеливаемся на победу в каждом матче.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 7 очками в 6 матчах. В следующем туре грозненцы встретятся на выезде с «Уралом» 2 сентября.