Ташуев обратился к игрокам «Ахмата» после победы над «Оренбургом»: «Вы сегодня были настоящими джигитами»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев похвалил футболистов команды за игру в матче 18-го тура РПЛ против «Оренбурга». Грозненцы на своем поле одержали победу со счетом 1:0.

«Вы сегодня были настоящими джигитами. Да, тяжелый матч, тяжелая моральная составляющая, но вы доказали, что вы можете обыгрывать любую команду. Жалко, что не взяли матчи с предыдущими топ-клубами, а должны были их обыгрывать. Но я думаю, у вас все впереди, все будет нормально. «Ахмат» — это клуб, который должен быть наверху», — сказал Ташуев в победной раздевалке, видео из которой опубликовано в Telegram-канале клуба.

«Ахмат» одержал первую победу за семь последних матчей во всех турнирах. Грозненская команда набрала 13 очков в первой половине чемпионата России и занимает 15-е место в турнирной таблице.