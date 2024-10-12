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Сегодня, 15:38

Ташуев: «Матч «Ахмата» и сборной России — это было бы интересно»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что его команде было бы интересно провести товарищеский матч против сборной России.

«Матчи сборной с клубами — один из вариантов, это возможно. Что мы играем контрольный матч с «Динамо» (Махачкала), что со сборной — нам какая разница. Интересно было бы. В советские времена так и делали», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. В итоге сбор команды продлился только четыре дня, после чего футболисты разъехались по домам.

В субботу, 12 октября, президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал, что в стране готовы провести переговоры о товарищеском матче с россиянами.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ахмат
Сергей Ташуев

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