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Сегодня, 13:31

Ташуев о федерациях, поддерживающих Россию: «Митрофанов блефовать не станет, но мы заложники ситуации»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, который рассказал, что Швеция, Норвегия и Германия не против возвращения России в международные турниры.

«Митрофанов не будет же блефовать, он знает, о чем говорит. Думаю, за возвращение России в еврокубки и международные турниры не только эти 3 федерации. Профессионалы, люди спорта далеки от политики. Они хотят, чтобы все участвовали, варились в одном соку. Другое дело — давление политического руководства на эти федерации. К сожалению, политика сегодня вмешивается в спорт, что в корне неправильно. Но что мы сделаем? Мы заложники ситуации», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
Максим Митрофанов
Сергей Ташуев
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