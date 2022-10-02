Главный тренер «Ахмата» — о победе над «Динамо»: «Команда выполняла то, что мы хотели. А мы хотим выигрывать»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Команда выполняла то, что мы хотели. А мы хотим выигрывать, забивать больше голов.

К сожалению, во втором тайме эмоции у Садулаева перехлестнули. Допустил по неосторожности фол. После удаления нам стало, конечно, сложнее. Но держали удар, много оборонялись», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Ахмат» благодаря победе поднялся на 7-е место турнирной таблицы, команда набрала 17 очков. «Динамо» занимает 8-ю позицию с 16 очками.