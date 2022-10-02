Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

2 октября, 22:31

Главный тренер «Ахмата» — о победе над «Динамо»: «Команда выполняла то, что мы хотели. А мы хотим выигрывать»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Команда выполняла то, что мы хотели. А мы хотим выигрывать, забивать больше голов.

К сожалению, во втором тайме эмоции у Садулаева перехлестнули. Допустил по неосторожности фол. После удаления нам стало, конечно, сложнее. Но держали удар, много оборонялись», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Ахмат» благодаря победе поднялся на 7-е место турнирной таблицы, команда набрала 17 очков. «Динамо» занимает 8-ю позицию с 16 очками.

ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Сергей Ташуев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суперзвезду российской гимнастики забрали под венец с Олимпийского бала
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Галактионов о поражении «Нижнего Новгорода» от «Спартака»: «Ребята не заслужили упреков в свой адрес»
В ЦСКА опровергли слухи о покупке клуба китайской компанией
Полузащитник «НН» Майга: «Для меня радостно забить первый гол в РПЛ»
Радченко: «Ростов» может цеплять «Зенит» и даже бороться за второе место в РПЛ»
Абаскаль объяснил, почему отменил тройную замену в игре с «Нижним Новгородом»
В РПЛ не осталось места трусости. Как середняки меняют наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Абаскаль отметил важность победы «Спартака» над «Нижним Новгородом»

Полузащитник «НН» Майга: «Очень обидное поражение, сильно хотели выиграть»