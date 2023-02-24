Ташуев: «Ахмат» хочет бороться за более высокие цели, не удержаться на шестом месте»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги зимних сборов команды.

«План сборов выполнен в принципе достаточно объемно, процентов на 85-90. Это нормальные цифры. Когда пишем план на сборы, мы всегда указываем: возможны коррективы. Это травмы, другие обстоятельства. По опыту знаю, после сборов у меня команды находятся в хорошем, работоспособном состоянии. Нам главное, чтобы мы опережали соперников в игровых эпизодах максимальной мощностью, и в плане борьбы в том числе. Важно, что ту работу, которую мы выполнили, хотя не всем она была ранее знакома, все выполнили добросовестно», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

Также он высказался о турнирных перспективах грозненского клуба.

«Весенний этап более сложный. Клубы усиливаются, консолидируются, решают локальные задачи. Мы хотим бороться за более высокие цели, не удержаться на шестом месте, а подняться вверх. Это нормальный барьер, который нужно преодолевать. Настрой у всех боевой, ребята настроены, будем биться, а там поле рассудит», — сказал Ташуев.

После 17 туров «Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.