Ташуев о будущем Конате: «Хочу, чтобы Мохамед остался в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего Мохамеда Конате в клубе.

Ранее агент игрока Дмитрий Селюк в разговоре с «РБ Спорт» прокомментировал желание «Ахмата» продлить контракт с Конате фразой: «Когда он находится в команде уже больше двух лет, у него нет большой мотивации».

«У него действующий контракт с «Ахматом». Я не хочу обсуждать слова агента. Клуб хочет, чтобы Конате остался и доставлял удовольствие своей игрой болельщикам. Я, как тренер, должен все делать, чтобы его потенциал поднимался. Все, что вокруг футбола — это нормально, агент что-то хочет, игрок что-то хочет, но есть контракт, который надо соблюдать. Любой тренер хочет, чтобы у него были качественные футболисты, в том числе и я. Хочу, чтобы Мохамед остался в клубе», — сказал Ташуев «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.