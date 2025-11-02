Тренер «Ахмата» Черчесов о поражении от «Балтики»: «Благодарен команде, что хотели отыграться даже в меньшинстве»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что игроки команды до последнего были настроены отыграться в матче 14-го тура чемпионата России с «Балтикой».

В воскресенье грозненцы на выезде уступили калининградской команде со счетом 0:2. «Ахмат» с 59-й минуты играл в меньшинстве после удаления форвада Георгия Мелкадзе.

«Готовились к такой игре, «Балтика» всегда дома агрессивна. До определенного момента делали все правильно, пока не пропустили гол после аута, который не вытекал из логики матча. Во втором тайме контролировали мяч, хотели перевернуть ход матча, затем пропустили еще один гол и получили красную карточку. После этого стало сложно. Поблагодарил ребят, что они, даже играя вдесятером, хотели отыграться», — приводит пресс-служба грозненцев слова Черчесова.

«Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 27 очками. В следующем туре команда 9 ноября сыграет на своем поле против «Краснодара».