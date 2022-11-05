Ташуев: «Выиграли и выиграли. «Зенит» сам посчитает свои проблемы»

Сегодня, 18:57
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.
— Вы первыми в РПЛ в текущем сезоне обыграли «Зенит». Что для вас это значит? Чувствуете гордость? Имеет ли это вообще для вас значение?
— Для нас это имеет значение. Три очка, нас это поднимает в таблице. Я часто играл против «Зенита», еще когда Халк там был. И с «Кубанью» было 2:2. Хорошо знаю стилистику игры. Выиграли и выиграли. А «Зенит» сам посчитает свои проблемы.
«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.
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