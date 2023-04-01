Ташуев о матче со «Спартаком»: «Довольны игрой в обороне и недовольны атакующими действиями»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

— Непривычно, что моя команда так много оборонялась, но это случилось в силу разных причин... В том числе, силы «Спартака», замен. По гамбургскому счету мы сегодня очко приобрели. Довольны игрой в обороне. И недовольны атакующими действиями.

— Вы во втором тайме гнали комаду, чтобы атаковала — или просто просили не прижиматься?

— Обычно мои команды играют в инициативу. Доминируют. А сегодня было очень непривычно. Что-то не сложилось. Возможно, отсутствие Лечи Садулаева сказалось. Мы начали игру правильно, владели инициативой были моменты, стандарты. Но было нескольког невынужданных ошибок. И учитывая, что есть пролемы в середине — в перерыве вышел Диванович, который не попал в игру... Вот эти моменты и шероховатости сказались. Многие ребята у нас после травм.

— Результатом довольны?

— Очком доволен. Игрой — нет.

— Впечатляет ли работа Абаскаля? Вы, похоже, удивлены тем как играл «Спартак» сегодня?

— Надо менять терминологию. Впечатляют меня мои дети. Удивляет? Тоже нет. Нормальная работа тренера. Похож на тот «Спартак», который был раньше. Структурно по стилю — очень похоже на настоящий «Спартак». А впечатляюсь я своими ребятами в основном.