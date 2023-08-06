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6 августа, 23:49

Главный тренер «Ахмата» Ташуев признался, что сильно отравился перед матчем с «Сочи»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что плохо себя чувствовал во время матча 3-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) из-за пищевого отравления.

«Выжимать футболку не хотелось, если честно. Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью. Погодные условия очень тяжелые, сложно играть в футбол высокой интенсивности, к чему привыкли. Главное было забить, набрать три очка, не дать сопернику создать моменты, хотя они у «Сочи» были. Но и у нас были моменты, ребята справились», — приводит слова matchtv.ru.

«Ахмат» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Сочи» с таким же количеством баллов опустился на 11-ю строчку.

В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Пари НН» 14 августа. «Сочи» в гостях встретится с ЦСКА на день раньше.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1927588_Trener_Ahmata_Tashujev_rasskazal_chto_otravilsa_pered_matchem_s_Sochi
ФК Ахмат
ФК Сочи
Сергей Ташуев
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