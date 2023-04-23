Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:14

Ташуев — о матче с «Сочи»: «По моментам мы победили заслуженно»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Знали значимость матча, знали, что «Ахмат» не побеждал «Сочи», — цитирует пресс-служба клуба Ташуева. — Сложный матч, немножко нервозность была, потому что ответственность чувствовали. 3 очка очень важны. Соперник квалифицированный. Ребята молодцы, сыграли очень качественно. По моментам мы победили заслуженно».

«Ахмат» набрал 40 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на 9-й строчке — 31 очко.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/3158
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
Сергей Ташуев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Спортивный директор «Локомотива» Ульянов: «Рады, что Изидор вернулся и стал забивать»
Федотов: «Мы доминировали, но потеряли два очка»
Булыкин: «Изидор может побороться с Дзюбой. Будет интересно посмотреть на их конкуренцию»
Галактионов объяснил, почему выпустил Изидора на замену в матче с ЦСКА
Пономарев раскритиковал Федотова за ничью с «Локо»: «Он просто сломал игру»
Сумасшедшая развязка в московском дерби. «Локомотив» вырвал у ЦСКА ничью, большую часть матча играя в меньшинстве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирзов: «Талалаев сказал, что хочет видеть меня на прежней позиции»

ЦСКА — «Локомотив»: Изидор сравнял счет через 10 минут после первого выхода на поле с ноября