Ташуев — о матче с «Сочи»: «По моментам мы победили заслуженно»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Знали значимость матча, знали, что «Ахмат» не побеждал «Сочи», — цитирует пресс-служба клуба Ташуева. — Сложный матч, немножко нервозность была, потому что ответственность чувствовали. 3 очка очень важны. Соперник квалифицированный. Ребята молодцы, сыграли очень качественно. По моментам мы победили заслуженно».

«Ахмат» набрал 40 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на 9-й строчке — 31 очко.