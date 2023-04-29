Ташуев — о поражении от ЦСКА: «Не хватило эмоций и азарта»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Мы тренировали один стиль, но начали по-другому, — цитирует пресс-служба клуба Ташуева. — У нас сегодня был нарушен уровень взаимодействия и баланса. К сожалению, травмы нас подкосили. Не хватает одержимости, желания доказать, эмоций и азарта. Во втором тайме порадовали те, кто вышел на замену».

ЦСКА набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда примет «Оренбург».

«Ахмат» идет на пятом месте с 40 очками. В 26-м туре они на выезде встретятся с «Торпедо».