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Сегодня, 14:15

Главный тренер «Ахмата»: «Если мы обыграли «Зенит», почему другие команды не могут?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что чемпионская гонка в РПЛ пока еще жива.

— После первого весеннего тура многие эксперты короновали «Зенит». Вам греет душу, что пока только «Ахмат» нанес команде Сергея Семака единственное поражение в чемпионате?

— Нет, я на этом точно не зацикливаюсь. Думаю об игре с «Локомотивом». А станет ли «Зенит» чемпионом? Рано об этом говорить. Впереди немало туров. 8 очков отрыва пока еще не гарантируют Питеру очередное чемпионство. Эти разговоры больше для болельщиков. А мы профессионалы. Играем дальше. В «Зените» же тоже живые люди, могут допускать осечки. Если «Ахмат» обыграл эту команду, почему другие не могут? Так что интрига в гонке не убита.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 45 очками после 18 туров. Ближайшим преследователем является «Спартак», у которого 37 очков.

Сергей Ташуев. «Побороться за третье место? Почему бы и нет?» Интервью главного тренера «Ахмата»: об амбициях, Агаларове и игре против «Локомотива» Дзюбы

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Сергей Ташуев
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