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Сегодня, 09:30

Главный тренер «Акрона» Тедеев рассказал, что у него общего с Дзюбой

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал о человеческих качествах Артема Дзюбы, которые его подкупили.

— Конечно, нельзя обойти стороной тему Дзюбы. Когда он только перешел в «Акрон», вы заявили: «Когда мне сказали о возможности подписать Артема, то я сразу дал согласие. Мы успели с ним пообщаться о жизни, нашли много общего». Если не секрет, в чем вы с Дзюбой похожи в человеческом плане?

— Мне сразу в нем понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артем часто говорит о своем отце. Благодарен его родителям за то, что у них есть такой сын. Человек привнес много положительного в «Акрон». И в плане игры, и в плане эмоций. Он и шутками может разрядить атмосферу, и простым правильным словом настроить молодежь. Это здорово! Можно вспомнить, как он пожелал Грибову, который заменил его в кубковой встрече с «Факелом», забить гол, и это случилось! Артем все делает от чистого сердца.

— Чем еще он вас зацепил?

— Мы оба глубоко верующие люди, об этом тоже поговорили. Поняли, что во многом нас спасет вера. Здорово, что им движут добрые помыслы.

Заур Тедеев. «Не ждите, что у нас с Дзюбой закончится конфетно-букетный период». Интервью главного тренера «Акрона»

Артем Дзюба
ФК Акрон
Заур Тедеев

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