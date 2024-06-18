Главный тренер «Ариса» — о трансфере Шуманского: «Переход в ЦСКА — удачный вариант для развития»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал «СЭ» переход форварда Артема Шуманского в ЦСКА. Московский клуб подписал контракт с белорусским нападающим до лета 2029 года.

«Поздравляю Артема с переходом в ЦСКА. Своим перформансом он заинтересовал такой большой клуб. В первую очередь, это его заслуга. Но и тренерский штаб внес немалый вклад в его успех. Желаем Артему всего самого наилучшего! Не сказал бы, что он перерос «Арис». Он играл, ему доверяли. Но переход в ЦСКА — удачный вариант для его развития. Клуб действительно хотел его приобрести. И это круто! В этом мы не должны ему препятствовать. Дай Бог, он будет там играть. Талант и потенциал, несомненно, есть. Так что все сложилось удачно!» — сказал Шпилевский «СЭ».

Шуманский играл за «Арис» с января прошлого года. Он провел за кипрскую команду 18 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего форварда в 400 тысяч евро. На его счету один матч за сборную Белоруссии.