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Сегодня, 21:52

Игнашевич: «Нужно быстрее набираться опыта и не терять драгоценные очки»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о судействе в РПЛ.

— Как вам в целом судейство в РПЛ после первой лиги? И судейство матчей «Балтики» в частности?

— Приезжайте к нам в ноябре, когда мы будем играть со «Спартаком». Тогда картина сложится уже. А вообще, разница с первой лигой колоссальная. Там ведь нет ВАР. А тут — цивилизация.

— Оцените старт сезона для «Балтики» по пятибалльной шкале. В каком компоненте игры команде нужно прибавлять в первую очередь?

— В чемпионате — твердая двойка. В Кубке — пятерка. А прибавлять... Вы лучше меня напишете про это. Нужно быстрее учиться. Нельзя тратить время на адаптацию к этой лиге. Иначе она нас выплюнет обратно. Нужно быстрее набираться опыта и не терять драгоценные очки.

В первом туре РПЛ «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2), во втором — уступила «Спартаку» (1:2).

Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
0
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