Игнашевич назвал закономерной победу «Зенита» над «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча против «Зенита» (0:1) в 23-м туре РПЛ.

— Счет минимальный, 0:1 проиграли, — начал Игнашевич. — Были у нас полумоменты, подходы, стандарты были опасные. Могли сравнять счет при определенном везении, но закономерная победа «Зенита». Сергея Богдановича поздравляю с победой.

— Во втором тайме произвели обратную замену Энрикса, после того, как он вышел после перерыва. Чем она была обусловлена?

— Мы дважды поменяли схему во втором тайме. Оставили на поле Лисаковича, который может решить эпизод, выпустили также Кузьмина, который может решить эпизод. К сожалению, Энрикс не попал в игру, на мой взгляд. Таким, хирургическим решением пришлось поменять нам игрока, — сказал Игнашевич.

«Балтика» с 17 очками занимает 15-е место в РПЛ после 22 матчей.