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Сегодня, 21:18

Игнашевич — о победе над «Ахматом»: «Рад, что ребята реализуют свой потенциал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал крупную победу над «Ахматом» (7:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Первое, что хочется сказать, это пожелать сил и терпения тренеру «Ахмата» Магомеду Адиеву, который только приехал в Грозный. Пожелать терпения клубу, выйти с честью из этой неприятной ситуации. Что касается нашей команды, то могу только комплименты раздать всем ребятам. И по ходе первого тайма, и по ходу второго тайма была одна команда, которая знала, что делать в атаке и в обороне. Мы рады, что ребята реализуют свой потенциал», — сказал Игнашевич на пресс-конференции.

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«Балтика» набрала 20 очков и поднялась с последнего на 13-е место в РПЛ. «Ахмат» (20) опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Сергей Игнашевич
ФК Ахмат
ФК Балтика
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