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30 марта, 21:44

Игнашевич — о матче с «Пари НН»: «Хорошая игра. Поздравляю ребят с победой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Хорошая игра. Были моменты, когда в позиционной атаке, в особенности в первом тайме, нам нужно было показать свой уровень и проявить индивидуальное мастерство, и командное, чтобы вскрыть такую тяжелую оборону, как у «Пари НН». Мы справились. Были моменты, когда в быстрой атаке нужно было себя проявить. Ну и конечно второй тайм, когда нужно было надежно обороняться. За исключением одного эпизода, когда Латышонок нас выручил. Поздравляю ребят с этой победой», — приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.

«Балтика» прервала девятиматчевую серию без побед в чемпионате России (4 ничьи и 5 поражений). Команда набрала 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на 10-й строчке с 28 баллами.

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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