Талалаев: «Я на 30-й минуте хотел троих поменять. Три человека не вышли на первый тайм»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в домашнем матче 15-го тура РПЛ.

«Я на 30-й минуте хотел троих поменять. Три человека сегодня не вышли на первый тайм... Видели команду во втором тайме? Пришлось немного внести коррективы в перерыве», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

По словам наставника «Балтики», он удовлетворен тем, как команда сыграла во втором тайме, не допустив ни одного удара в створ ворот. При этом в первом тайме план на игру «Балтикой» реализован не был.

«Краснодар» [в первом тайме] владел мячом, создавал остроту, входы во фланги и полуфланги», — отметил Талалаев.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 28 очков после 15 игр.