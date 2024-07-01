Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:49

Главный тренер «Црвены Звезды» — о турнире в Санкт-Петербурге: «Игра с хорошими клубами — это всегда источник информации»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич высказался о предстоящем товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

«К нам присоединится часть игроков из сборной Сербии. Возможно, они приедут уже во второй половине летнего кубка, поскольку должны закончить какие-то свои обязанности после чемпионата. Некоторые из них получили более длительный отпуск.

Я не могу сказать, что мы сейчас в оптимальной физической форме, но уверен, что время, которое мы проведем в Санкт-Петербурге, и матчи будут определенной финализацией нашей подготовки и очень мощной проверкой. Возможность играть с хорошими клубами, с сильными командами, — это всегда источник информации, которую можно применить позже", — сказал Милоевич на пресс-конференции.

На товарищеском турнире «Црвена Звезда» сыграет с «Сочи» (5 июля), «Зенитом» (8 июля) и «Тальересом» (12 июля).

ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Црвена Звезда
0
Читайте также
Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Семак: «Еще есть одно вакантное место для иностранца»
Семак: «Латышонку будет проще влиться в команду, поскольку он вратарь»
«Акрон» объявил о переходе сербского полузащитника Джурасовича
Семак — о турнире в Санкт-Петербурге: «Нужно дать возможность новичкам интегрироваться в команду»
Гильерме — об уходе из «Локомотива»: «Хотел завершить этап, как того заслуживает футболист, который играл в клубе 17 лет»
Главный тренер «Тальереса»: «Был удивлен серьезности предложения «Зенита» приехать на турнир в Санкт-Петербург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Главный тренер «Тальереса»: «Был удивлен серьезности предложения «Зенита» приехать на турнир в Санкт-Петербург»

Гильерме — об уходе из «Локомотива»: «Хотел завершить этап, как того заслуживает футболист, который играл в клубе 17 лет»