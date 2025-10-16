Челестини: «Мы знаем, что у «Локомотива» высокое качество игроков»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

— Мы сталкиваемся с очень сильными командами. Мы знаем, что у «Локомотива» высокое качество игроков. Будем стараться придерживаться своих идей и попытаемся победить.

— За «Локомотив» играет Баринов, который мог перейти в ЦСКА. Это тот вид опорника, которого вы хотели бы видеть в клубе?

— Мне очень нравятся Обляков, Кисляк и Вильягра. Мне очень нравятся.

«Локомотив» примет ЦСКА 18 октября.