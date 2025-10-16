Видео
16 октября, 13:00

Челестини: «Мы знаем, что у «Локомотива» высокое качество игроков»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

— Мы сталкиваемся с очень сильными командами. Мы знаем, что у «Локомотива» высокое качество игроков. Будем стараться придерживаться своих идей и попытаемся победить.

— За «Локомотив» играет Баринов, который мог перейти в ЦСКА. Это тот вид опорника, которого вы хотели бы видеть в клубе?

— Мне очень нравятся Обляков, Кисляк и Вильягра. Мне очень нравятся.

«Локомотив» примет ЦСКА 18 октября.

1

  • bandradio

    Красиво ответил вопрос с опорником)

    16.10.2025

    Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
    Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
    Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
    ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
    ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
    ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
    Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
