16 октября, 12:44

Челестини — о самочувствии Акинфеева: «У него есть прогресс. Мы завтра оценим его состояние»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о самочувствии вратаря Игоря Акинфеева, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

— Как себя чувствует Акинфеев? У него есть прогресс. Мы завтра оценим его состояние. Мусаеву нужно чуть больше времени. Ди Лусиано все лучше и лучше, но ему нужно время.

У Алвеса небольшая проблема, поэтому он не тренировался сегодня. Мы завтра посмотрим на его состояние.

— Писали, что Глебовым интересуются клубы из Европы. Может ли его это отвлекать?

— В матче против «Спартака» мне не показалось, что он на что-то отвлекался. За последние месяцы статус многих игроков поменялся, они продолжают расти. Возможно, это может сбить с толку. Но Глебов очень собран и настроен на работу в ЦСКА.

39-летний Акинфеев получил повреждение во втором тайме матча против «Спартака» в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. У вратаря было диагностировано повреждение связок голеностопа.

1

  • Армеец

    Болтать наша молодежь много стала...Кисляк,Лукин...Батраков у Локо....Не окрепшие мозги...Кокошины записки пусть читают и то, что Дегтярев и карпин рекомендуют...на ночь!

    16.10.2025

    Игорь Акинфеев
    Фабио Челестини
    ФК ЦСКА (Москва)
