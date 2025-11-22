Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:06

Челестини: «Спартак» победил благодаря детали, но я рад самоотдаче ЦСКА»

Федор Носов

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Команда провела хороший матч на чужом поле. Тренер «Спартака» сказал, что ЦСКА не позволил играть в первом тайме. Расскажите какой была установка?

— У нас не идет речь о положительном результате. Ребята отдали все, я рад самоотдаче. Обе команды играли очень интенсивно. Матч был должен решиться в деталях. Каждая из них могла быть определяющей. Благодаря этой детали «Спартак» и выиграл.

— В чем была ошибка на угловом?

— Мы подготовились, но это была моя ошибка, когда игрок не располагается там где нужно, то это ошибка тренера. При такой подаче Обляков не должен был там находиться. Это нужно принять. У нас сегодня это не сработало.

— Все плохие матчи после пауз на сборные. В чем кроется секрет этой проблемы?

— Сегодня не могу упрекнуть команду, мне нечего им предъявить. В этом матче команда играла замечательно.

—  Гайич был недоволен судейством, вы общались с арбитром. Что вы говорили Карасеву?

— Вы же меня знаете. Вы знаете мой ответ. Это не провокация, я не отвечаю на такие вопросы. Я могу говорить о своих ошибках, но чужие ошибки не комментирую.

— Что стало неожиданностью в игре «Спартака» сегодня?

— Играли по той же системе, такие же игроки. Очень много схожестей. В первом тайме у них не получилось играть. Мы не были удивлены. Матч был 50 на 50, где они победили. Они нас ничем не удивили.

ЦСКА с 33 очками идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

5

  • Vadson

    сказал все здорово, но если такую игру, где по сути и шансов сравнять не было, считать замечательной.... Ей богу, странно. Все имхо, разумеется, да бы не обидеть ценителей подобной игры)

    22.11.2025

  • Чернобог

    В каждом свою интервью Челлестини заставляет себя уважать! Приятно иметь такого тренера! Надеюсь всё наладится и дадут достойное усиление в зимнее окно!!

    22.11.2025

  • фанат

    Достойно!

    22.11.2025

  • Grinopel

    "когда игрок не располагается там где нужно, то это ошибка тренера" --- Фальшивое благородсво, где наоборот валит вину на Облякова. Типичный европеец.

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол.

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Фабио Челестини
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
    Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
    Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
    У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
    Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
    Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
    Популярное видео
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
    «Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счет, получил желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом»
    «Молюсь, чтобы эта бригада нас больше не судила». ЦСКА и «Спартак» хором разносят арбитров в дерби
    Бабаев: «Наша задача, чтобы Алдонин победил болезнь. Конечно, ЦСКА не останется в стороне»
    Бабаев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Было много борьбы, отсюда и вопросы к судейским трактовкам»
    ЦСКА всухую проиграл три матча после международных пауз в этом сезоне
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя