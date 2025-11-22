Челестини: «Спартак» победил благодаря детали, но я рад самоотдаче ЦСКА»

Сегодня, 20:06
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.
— Команда провела хороший матч на чужом поле. Тренер «Спартака» сказал, что ЦСКА не позволил играть в первом тайме. Расскажите какой была установка?
— У нас не идет речь о положительном результате. Ребята отдали все, я рад самоотдаче. Обе команды играли очень интенсивно. Матч был должен решиться в деталях. Каждая из них могла быть определяющей. Благодаря этой детали «Спартак» и выиграл.
— В чем была ошибка на угловом?
— Мы подготовились, но это была моя ошибка, когда игрок не располагается там где нужно, то это ошибка тренера. При такой подаче Обляков не должен был там находиться. Это нужно принять. У нас сегодня это не сработало.
— Все плохие матчи после пауз на сборные. В чем кроется секрет этой проблемы?
— Сегодня не могу упрекнуть команду, мне нечего им предъявить. В этом матче команда играла замечательно.
— Гайич был недоволен судейством, вы общались с арбитром. Что вы говорили Карасеву?
— Вы же меня знаете. Вы знаете мой ответ. Это не провокация, я не отвечаю на такие вопросы. Я могу говорить о своих ошибках, но чужие ошибки не комментирую.
— Что стало неожиданностью в игре «Спартака» сегодня?
— Играли по той же системе, такие же игроки. Очень много схожестей. В первом тайме у них не получилось играть. Мы не были удивлены. Матч был 50 на 50, где они победили. Они нас ничем не удивили.
ЦСКА с 33 очками идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.
Vadson
сказал все здорово, но если такую игру, где по сути и шансов сравнять не было, считать замечательной.... Ей богу, странно. Все имхо, разумеется, да бы не обидеть ценителей подобной игры)
22.11.2025
Чернобог
В каждом свою интервью Челлестини заставляет себя уважать! Приятно иметь такого тренера! Надеюсь всё наладится и дадут достойное усиление в зимнее окно!!
22.11.2025
фанат
Достойно!
22.11.2025
Grinopel
"когда игрок не располагается там где нужно, то это ошибка тренера" --- Фальшивое благородсво, где наоборот валит вину на Облякова. Типичный европеец.
22.11.2025
