Челестини — о матче с «Пари НН»: «ЦСКА должен был закрывать эту игру в первые 10-15 минут второго тайма»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини удивился истории с заменой защитника Мойзеса перед стартовым свистком матча 14-го тура чемпионата России против «Пари НН» (2:0).

Мойзес получил повреждение на разминке, в стартовом составе 30-летнего футболиста заменил Артем Бандикян.

«Мойзес сделал движение, почувствовал что-то в икроножной мышце, мы пока не знаем, что с ним. Это первый раз, когда такое случается. Даже игроком такое не видел», — приводит ТАСС слова Челестини.

Также тренер поделился впечатлениями от игры армейцев в этом матче.

«Я увидел сложности, нам тяжело дается реализация голевых моментов. Мы должны были закрывать эту игру в первые 10-15 минут второго тайма, но мы это не сделали. Мы доминировали, но всегда сохранялась опасность. Не играли в хорошем ритме, в два касания, нужна динамичность. Но эти очки очень важны фундаментально», — добавил он.

ЦСКА одержал победу над «Пари НН» в день рождения Челестини. 31 октября специалисту исполнилось 50 лет.

Московская команда набрала 30 очков и вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ.