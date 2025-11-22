Сегодня, 20:20
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, требует ли усиления состав армейского клуба.
— Почему приняли решение выпустить Поповича, а потом заменить его?
— У него был спазм. Он никогда не играл со взрослыми. Он играл с двадцатилетними парнями. А сегодня было дерби и другой уровень.
— Вы сказали, что игра команды понравилась. В нападении опять есть вопросы. Согласны?
— Это одна и та же тема. Я уже несколько недель говорю, что мы на пределе. Мусаев выложился до последней капли. Мы приехали побеждать. Команда была готова играть по нашим идеям. Нам не хватило точности, последнего паса, но это происходит не в первый раз. Надо продолжать работать. У нас ограниченный состав.
— Игорь Акинфеев вернулся. Он готов играть все 90 минут и дальше?
— Он в хорошем состоянии, восстановился на 100 процентов. Посмотрим, кто будет играть в Кубке России.
— В каком состоянии Алвес?
— Он хорошо готов, я доволен. Провел сегодня неплохой матч и это хорошая новость для нас. Он мало играл во взрослом футболе. Надо соблюдать спокойствие в таких играх.
— Впереди зимняя пауза. ЦСКА требует усиления. Какие это позиции?
— Я, честно говоря, сфокусирован на трех матчах, которые у нас остались до паузы. Я настроен на эти игры. У нас есть спортивный директор и скаутский блок. До конца года я хочу выжать максимум.
ЦСКА с 33 очками идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.
Dmitry Koltsov
он реально крут и не тететка на базаре!ЦСКА все таки купите нападающего и правого латераля.пожалуйста)
22.11.2025
Инсайды на Футбол.
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025
Чернобог
К Челлестине ноль вопросов, красавчик, выжимает максимум и даже больше! Не ноет и не жалуется на судьбу, заслуживает уважения данный специалист!
22.11.2025