Челестини рассказал о состоянии здоровья Акинфеева: «Ждем от него зеленый свет. Сложно представить, что он сыграет с «Пари НН»

29 октября, 13:12
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал состояние здоровье голкипера команды Игоря Акинфеева.
— Как себя чувствует Акинфеев?
— Пока у него еще болит голеностоп. Мы ждем от него зеленый свет, чтобы он мог вернуться на поле. Если он за 48 часов не потренировался с нами, то сложно представить, что он сыграет с «Пари НН». Давайте посмотрим, что будет завтра, — сказал Челестини.
После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Petr Bitkin
Просто я люблю РАБОТУ :)
30.10.2025
Petr Bitkin
Повезло ЦСКА :)
29.10.2025