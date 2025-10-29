Челестини рассказал о состоянии здоровья Акинфеева: «Ждем от него зеленый свет. Сложно представить, что он сыграет с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал состояние здоровье голкипера команды Игоря Акинфеева.

— Как себя чувствует Акинфеев?

— Пока у него еще болит голеностоп. Мы ждем от него зеленый свет, чтобы он мог вернуться на поле. Если он за 48 часов не потренировался с нами, то сложно представить, что он сыграет с «Пари НН». Давайте посмотрим, что будет завтра, — сказал Челестини.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.