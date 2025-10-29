Видео
29 октября, 13:12

Челестини рассказал о состоянии здоровья Акинфеева: «Ждем от него зеленый свет. Сложно представить, что он сыграет с «Пари НН»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал состояние здоровье голкипера команды Игоря Акинфеева.

— Как себя чувствует Акинфеев?

— Пока у него еще болит голеностоп. Мы ждем от него зеленый свет, чтобы он мог вернуться на поле. Если он за 48 часов не потренировался с нами, то сложно представить, что он сыграет с «Пари НН». Давайте посмотрим, что будет завтра, — сказал Челестини.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

2

  • Petr Bitkin

    Просто я люблю РАБОТУ :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Повезло ЦСКА :)

    29.10.2025

    Игорь Акинфеев
    Фабио Челестини
    Футбол
    РПЛ
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК ЦСКА (Москва)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
