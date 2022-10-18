Федотов — полузащитнику «Спартака» Пруцеву во время дерби: «***, вставай, ты, ***»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов нецензурно обратился к полузащитнику «Спартака» Даниилу Пруцеву во время матча 13-го тура РПЛ между армейцами и красно-белыми, который завершился ничьей (2:2).

Во время игры Пруцев получил повреждение и упал на газон рядом с технической зоной красно-синих. Федотов посчитал, что футболист симулирует травму.

«***, вставай, ты, ***», — сказал Федотов.

Ранее в сети появилось видео нецензурного обращения Федотова к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.