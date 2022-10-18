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Сегодня, 22:55

Федотов объяснил, что в словах «Что-то там прыгало» имел в виду не Абаскаля

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на критику болельщиков «Спартака», связанную с его высказываниями и поведением во время и после дерби.

Матч 13-го тура чемпионата России завершился вничью со счетом 2:2.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби

— В курсе ли вы, что многие спартаковские болельщики чуть ли не возненавидели вас после слов на пресс-конференции о Гильермо Абаскале в среднем роде — «прыгало там что-то»?

— Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, я немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи.

— Об этом пока нигде не рассказывалось.

— Об этом благополучно забыли, потому что такой факт — не то горяченькое, которое многим нужно. Прекрасно осознаю степень сложности нашего труда и с огромным уважением отношусь к коллегам. Все меня знают и могут спокойно это подтвердить.

Да, некоторые тренеры хотят воздействовать на кого-то своим поведением, мы с этим уже сталкивались, например, на «Фиште» (Федотов явно намекает на Доменико Тедеско в знаменитом матче «Сочи» — «Спартак», где тренер вратарей Дмитрий Бородин запустил мем «Это наш Колизей». — Прим. И.Р.). Наверное, все это помнят.

Теперь тоже были какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чём здесь мы? А тут определенные действия со спартаковской скамейки были направлены на нас.

— Какие?

— Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Мы знаем, что каждый должен находится в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то «знаки внимания». Пересмотрите внимательно трансляцию. А потом они пришли к нам, и случился тот диалог. Не хочу снова раскручивать, но, даже когда мы в перерыве спускались уже в раздевалку, то вновь от одного из представителей был определенный «контакт».

— На пресс-конференции вы специально хотели уколоть Абаскаля?

— Когда отвечал на этот вопросы, то в зале было хорошее настроение. Всё произносилось в шуточной форме. Никто ни на кого зла не держал. Но об этом никто и не вспоминает. Зацепились за эту фразу, вырвали ее из контекста и стали раздувать из мухи слона.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Владимир Федотов: «После игры мы с Абаскалем пожали друг другу руки и пожелали удачи»
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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