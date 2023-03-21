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Сегодня, 09:45

Федотов — о положении ЦСКА в таблице РПЛ: «Будем двигаться вперед»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче 20-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0) ответил на вопрос «СЭ» о перспективах команды в текущем сезоне.

— Нет ощущения, что без досадных поражений и ничьих вы могли бы бороться за чемпионство?

— Не хочется говорить о прошлом.

— На что ЦСКА может рассчитывать?

— Будем играть, двигаться вперед.

— Этой победой помогли «Спартаку» и «Ростову».

— В футбол всегда играешь за себя.

После 20 туров чемпионата России-2022/23 ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. В следующем туре красно-синие сыграют на выезде против «Факела» (2 апреля).

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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