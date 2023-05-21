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РПЛ

Сегодня, 19:02

Федотов — об удалении Роши: «Мне будет интересно, как они объяснят эту ситуацию»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что думает о матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

— Мы выглядел неплохо, переигрывали соперника по многим моментам, в том числе по количеству созданных моментов. Нужно было забить второй мяч, хотя бы при счете 1:1. А что происходило потом — мне уже сложно объяснять.

— Что скажете об удалении Роши?

— Есть судейская бригада, есть ВАР. Все есть! Как согласиться с этим решением?! Был неприличный жест со стороны одного футболиста, но его увидели только через паузу. Хотя там было все очевидно, судья был рядом. Вмешательство ВАР в такой эпизод даже не требовалось. Мне будет интересно, как они объяснят эту ситуацию.

— В последнее время мы отвыкли от такой аудитории. Не прибило ли это команду? Показалось, что не хватало агрессии.

— Не думаю, что это прибило. Как это не хватало агрессивности? Медина мог забить троечку, были подходы у Облякова, у Чалова. Эпизодов было выше крыши. Играли с достойной командой, но ни в чем не уступили. Но не хватило реализации, — заявил Федотов.

На 66-й минуте главный судья матча Сергей Карасев удалил нападающего красно-белых Александра Соболева и игрока армейцев Виллиана Рошу.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).

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