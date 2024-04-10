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Сегодня, 08:17

Федотов — об игровом времени Чалова: «Ставьте себя в состав»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил «СЭ» на вопрос об игровом времени нападающего Федора Чалова после зимней паузы.

— Вопрос про Чалова: последние три матча он начинает матч со скамейки запасных. С чем это связано?

— Я всегда говорю это и вновь повторюсь. Кто себя ставит в состав?

— Футболисты.

— Конечно, об этом и речь. Ставьте себя в состав. Какие вопросы?

— Получается, Чалов не ставит себя в состав.

— Я так не говорил. Ставьте себя в состав, показывайте свое мастерство тренеру, — сказал Федотов «СЭ».

Во вторник, 9 апреля пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с 26-летним Чаловым до конца сезона 2024/25.

В этом сезоне форвард провел 31 матч за армейцев во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 22 матчах.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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