Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:13

Федотов и Абаскаль покинули заседание КДК РФС

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль покинули заседание КДК РФС, на котором рассматривался инцидент с их стычкой во время матча 13-го тура РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» (2:2) состоялся в воскресенье, 16 октября.

После первого тайма между Абаскалем и Федотовым произошла стычка, в результате которой тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун». Сам испанец перед этим отправился в сторону скамейки красно-синих, активно жестикулируя и отмечая, что футболисты ЦСКА не стали соблюдать фэйр-плей в эпизоде с первым голом в ворота спартаковцев.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
10
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
Дана Уайт создал лигу пощечин, которую подсмотрел в России у создателя Дневника Хача
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Абаскаль о заседании КДК по ситуации с Федотовым: «Не согласны с решением, но не комментируем его»
Абаскаль приехал на заседание КДК РФС
Федотов — о конфликте с Абаскалем: «Буду ли я на КДК? Пока неясно»
Абаскаль посетит заседание КДК РФС по поводу стычки с Федотовым в дерби
Федотов объяснил критику Карраскаля во флеш-интервью и рассказал, что происходит с ним и с Мединой
Владимир Федотов высказался о тактике в дерби ЦСКА — «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Федотов прокомментировал заседание КДК по его конфликту с Абаскалем
Абаскаль о заседании КДК по ситуации с Федотовым: «Не согласны с решением, но не комментируем его»
Гендиректор «Динамо» ответил агенту Тюкавина на предложение продать игрока
«Федун назначил меня под давлением общественного мнения. Я работал без права на ошибку». Монолог Дмитрия Аленичева
Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Динамо»
Абаскаль приехал на заседание КДК РФС
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Даса заявил, что в мире не должно быть никаких делений между людьми

Абаскаль о заседании КДК по ситуации с Федотовым: «Не согласны с решением, но не комментируем его»