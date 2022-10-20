Федотов и Абаскаль покинули заседание КДК РФС

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль покинули заседание КДК РФС, на котором рассматривался инцидент с их стычкой во время матча 13-го тура РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» (2:2) состоялся в воскресенье, 16 октября.

После первого тайма между Абаскалем и Федотовым произошла стычка, в результате которой тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун». Сам испанец перед этим отправился в сторону скамейки красно-синих, активно жестикулируя и отмечая, что футболисты ЦСКА не стали соблюдать фэйр-плей в эпизоде с первым голом в ворота спартаковцев.