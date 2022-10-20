Главный тренер ЦСКА Федотов прибыл на заседание КДК РФС

Сегодня, 11:45
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов приехал на заседание КДК РФС. Специалист показал фотографию, где пожимает руку наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю после матча 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.
«Я думаю, это говорит о том, что никаких противоречий нет», — сказал Федотов, показывая снимок.
После матча 13-го тура РПЛ ЦСКА против «Спартака» (2:2) Федотов нелестно высказался о поведении Абаскаля перед перерывом: «Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял». Позже российский специалист заявил в интервью «СЭ», что сказал эти слова не об Абаскале.