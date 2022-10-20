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Сегодня, 11:45

Главный тренер ЦСКА Федотов прибыл на заседание КДК РФС

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов приехал на заседание КДК РФС. Специалист показал фотографию, где пожимает руку наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю после матча 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Я думаю, это говорит о том, что никаких противоречий нет», — сказал Федотов, показывая снимок.

После матча 13-го тура РПЛ ЦСКА против «Спартака» (2:2) Федотов нелестно высказался о поведении Абаскаля перед перерывом: «Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял». Позже российский специалист заявил в интервью «СЭ», что сказал эти слова не об Абаскале.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Абаскаль приехал на заседание КДК РФС

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