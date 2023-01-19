Федотов — о потасовке в товарищеском матче с «Оренбургом»: «На сборах такое часто, не стоит придавать этому значения»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал потасовку в товарищеском матче с «Оренбургом» (1:0).

— С чего началось толкание? Расскажите об этом эпизоде.

— Мы говорили, две недели — критический срок, когда уже не выдерживают нервы. «Оренбург» немножко поменьше здесь на сборах, но тем не менее. Все начинается с разговоров, с острых языков. Горячие ребята сцепились — на сборах такое часто, не стоит придавать этому значение. Никто не хотел проигрывать, уступать, так бывает. Мы говорим, что надо держать себя в руках, заниматься футболом, но, к сожалению, такие срывы случаются.

— Это были Карраскаль и Капленко, но вы в полных составах матч доиграли, получается?

— Да, по договоренности с тренером «Оренбурга».