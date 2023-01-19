Сегодня, 18:39
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал потасовку в товарищеском матче с «Оренбургом» (1:0).
— С чего началось толкание? Расскажите об этом эпизоде.
— Мы говорили, две недели — критический срок, когда уже не выдерживают нервы. «Оренбург» немножко поменьше здесь на сборах, но тем не менее. Все начинается с разговоров, с острых языков. Горячие ребята сцепились — на сборах такое часто, не стоит придавать этому значение. Никто не хотел проигрывать, уступать, так бывает. Мы говорим, что надо держать себя в руках, заниматься футболом, но, к сожалению, такие срывы случаются.
— Это были Карраскаль и Капленко, но вы в полных составах матч доиграли, получается?
— Да, по договоренности с тренером «Оренбурга».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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