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Сегодня, 13:29

Федотов прокомментировал заседание КДК по его конфликту с Абаскалем

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал заседание КДК РФС, на котором рассматривался инцидент с его конфликтом с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Игра ЦСКА — «Спартак» (2:2) состоялась в воскресенье, 16 октября. После первого тайма между тренерами произошла перепалка, испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

— Был ли смысл данного мероприятия, если вы сказали, что противоречий между вами нет? — вопрос Федотову.

— Есть умные люди, у которых нет официальных заявлений и которые достали все из видео, — ответил главный тренер армейцев.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что не согласен с решением, которое вынес КДК. В данный момент комитет еще не объявил итоги заседания.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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