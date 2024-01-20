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Сегодня, 13:20

Федотов об отпуске игроков ЦСКА: «Роша и Келлвен женились. В Москве организуют что-то для команды»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Келлвен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с российскими СМИ на сборе команды в Абу-Даби рассказал, что помимо защитника Виллиана Роши во время зимнего отпуска женился и другой армейский бразилец Келлвен, а также выразил надежду, что по возвращении в Москву игроки организуют для команды праздничный ужин.

«Келлвен тоже женился, мы их поздравили. Были и приглашения в Бразилию на торжественное мероприятие для команды. И меня приглашали, с удовольствием бы приехал, но давно сам не виделся с семьей, дочкой. Думаю, когда ребята вернутся в Москву, что-то организуют для команды», — сказал Федотов.

ЦСКА проводит первый зимний сбор в Абу-Даби, он длится с 14 по 26 января. После этого команда проведет два сбора в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Красно-синие занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 18 матчах.

Данил Круговой, Владимир Федотов. «Трансфер Кругового — не тот случай, чтобы создавать конфронтацию с «Зенитом». Интервью Федотова

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Келлвен
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Федотов — о трансфере Кругового: «Не тот случай, чтобы создавать конфронтацию»

Федотов ответил на критику о малом задействовании молодежи в основе ЦСКА